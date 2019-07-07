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07 июля 2019, воскресенье, 13:12 18
Жизнь 2019-07-07T13:18:08+03:00
Українські Новини
Рабочая неделя в Украине начнется с дождей и похолодания: прогноз погоды

Рабочая неделя в Украине начнется с дождей и похолодания: прогноз погоды

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

8 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +8...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем+21...+23 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+20 градусов, днем ​​+20...+27 градусов.

На востоке страны переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+20 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +​25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

7 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 7 июля, на Ивана Купала, в Украине будет необычная синоптическая ситуация: сухая погода в восточной и южной части страны пойдет в противовес дождям, шквалаи грозам на западе и севере старны.

 

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