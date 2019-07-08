На центр, південь та схід України йдуть потужні зливи зі штормовим вітром і грозами, - ДСНС

У той час, як Україну заллє дощами і похолоднішає до +3, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на початку тижня, 8-9 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.\r\nТак, 8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м\/с (І рівень небезпечності)\r\nЗа даними Укргідрометцентру, у вівторок, 9 липня, вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями в північних областях грози.\r\n9 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nРаніше Українські Новини писали, як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.\r\nТим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень, а робочий тиждень в Україні почався з дощів і похолодання.