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08 июля 2019, понедельник, 09:27 350
Политика мира 2019-07-08T09:27:42+03:00
Українські Новини
Россия прекратила авиасообщение с Грузией

Россия прекратила авиасообщение с Грузией

8 июля, из Тбилиси в Москву выполнен последний авиарейс, закрывающий полетную программу между Грузией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию еще 7 июля. Из России же в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

А еще в России заявили, что после протестов в Грузии, Роспотребнадзор обнаружил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.

Отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси 20 июня начались многотысячные акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.

Также Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина

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