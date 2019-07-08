Росія припинила авіасполучення з Грузією

8 липня, із Тбілісі до Москви виконаний останній авіарейс, що закриває польотну програму між Грузією і Росією. Про це повідомляє ТАСС.

Рейс авіакомпанії "Аерофлот" SU 1893, що вилетів з Тбілісі, приземлився в аеропорту Шереметьєво.

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines завершили польоти в Росію ще 7 липня. З Росії в Грузію літали шість авіакомпаній: "Аерофлот", S7, "Уральські авіалінії", "Перемога", Red Wings, Nordavia.

А ще в Росії заявили, що після протестів у Грузії, Росспоживнагляд виявив, що в останні роки якість грузинського алкоголю погіршився.

Відносини Росії і Грузії загострилися після того, як в Тбілісі 20 червня почалися багатотисячні акції протесту, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

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