Росія припинила авіасполучення з Грузією

8 липня, із Тбілісі до Москви виконаний останній авіарейс, що закриває польотну програму між Грузією і Росією. Про це повідомляє ТАСС.\r\nРейс авіакомпанії "Аерофлот" SU 1893, що вилетів з Тбілісі, приземлився в аеропорту Шереметьєво.\r\nГрузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines завершили польоти в Росію ще 7 липня. З Росії в Грузію літали шість авіакомпаній: "Аерофлот", S7, "Уральські авіалінії", "Перемога", Red Wings, Nordavia.\r\nА ще в Росії заявили, що після протестів у Грузії, Росспоживнагляд виявив, що в останні роки якість грузинського алкоголю погіршився.\r\nВідносини Росії і Грузії загострилися після того, як в Тбілісі 20 червня почалися багатотисячні акції протесту, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла.\r\n21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.\r\nРосія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна