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22 июня 2019, суббота, 23:15 83
Мир 2019-06-22T23:18:25+03:00
Українські Новини
В Грузии акция протеста возобновилась, требуют отставки главы МВД

В Грузии акция протеста возобновилась, требуют отставки главы МВД

Протесты в Грузии.
Протесты в Грузии.

В Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновилась акция протеста, участники акции требуют отставки главы МВД Грузии и освобождения участников акции, задержанных ранее. 

Как сообщает "Грузия Онлайн", также участники акции требуют наказания тех полицейских, которые "жестоко расправились с людьми".

Участие в акции принимают члены "Национального движения", лидеры "Европейской Грузии" и оппозиционные депутаты.

"Требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня", - заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе.

Кроме того участники акции требуют проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

На месте события мобилизованы правоохранители, проспект Руставели в настоящее время не перекрыт.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Недовольство общественности вызвал тот факт, что ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Это было воспринято многими гражданами Грузии, как оскорбление - на фоне длящейся российской военной оккупации. После этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Тем временем, Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина. Ранее грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.

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