После протестов в Тбилиси в России заявили, что грузинские вина стали хуже

В России, после протестов в Грузии, Роспотребнадзор обнаружил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.\r\nС 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции, пишет Meduza.\r\nПо данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.\r\nОтношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси 20 июня начались многотысячные акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.\r\n21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.\r\nТакже Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина