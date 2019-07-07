Филарет заявил, что ПЦУ - не автокефальная церковь

Глава УПЦ КП Филарет, который ранее заявил, что сотрудничество с КГБ - не грех, утверждает, что ПЦУ – это не автокефальная церковь.

В частности, в интервью журналистам "Россия 24", которое глава УПЦ КП дал на русском языке, он заявил, что ПЦУ нельзя считать самостоятельной церковью в силу нескольких причин, среди которых главная - мироварение.

Так, в соответствии с Томосом право варить миро принадлежит исключительно патриарху Константинопольскому, что, как считает Филарет, может привести к определенным проблемам, потому что "если нам миро не дадут, значит мы не имеем права совершать крещения, освящать храмы".

Кроме того, Филарету не нравится и название новообразованной религиозной структуры. По его мнению, Константинопольскому патриархату выгодно называть новую "церковь" именно ПЦУ, а не УПЦ: "выгода от такого названия большая, потому что церковь ПЦУ имеет право служения только на территории Украины, а все, что за территорией Украины – это принадлежит Константинопольскому патриархату".

Еще одна причина, по которой ПЦУ не может считаться автокефальной церковью, - проблемные вопросы которые возникают должны разрешаться в Константинополе. "Какая тогда это автокефальная церковь? Значит мы не имеем полномочий автокефальной церкви", - убежден Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета.

Также на "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос.

Тем временем УПЦ КП просит суд отменить свою ликвидацию.