подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
07 июля 2019, воскресенье, 17:21 1179
Политика 2019-07-07T17:56:26+03:00
Українські Новини
Филарет заявил, что ПЦУ - не автокефальная церковь

Филарет заявил, что ПЦУ - не автокефальная церковь

Глава УПЦ КП Филарет, который ранее заявил, что сотрудничество с КГБ - не грех, утверждает, что ПЦУ – это не автокефальная церковь.

В частности, в интервью журналистам "Россия 24", которое глава УПЦ КП дал на русском языке, он заявил, что ПЦУ нельзя считать самостоятельной церковью в силу нескольких причин, среди которых главная - мироварение.

Так, в соответствии с Томосом право варить миро принадлежит исключительно патриарху Константинопольскому, что, как считает Филарет, может привести к определенным проблемам, потому что "если нам миро не дадут, значит мы не имеем права совершать крещения, освящать храмы".

Кроме того, Филарету не нравится и название новообразованной религиозной структуры. По его мнению, Константинопольскому патриархату выгодно называть новую "церковь" именно ПЦУ, а не УПЦ: "выгода от такого названия большая, потому что церковь ПЦУ имеет право служения только на территории Украины, а все, что за территорией Украины – это принадлежит Константинопольскому патриархату".

Еще одна причина, по которой ПЦУ не может считаться автокефальной церковью, - проблемные вопросы которые возникают должны разрешаться в Константинополе. "Какая тогда это автокефальная церковь? Значит мы не имеем полномочий автокефальной церкви", - убежден Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета.

Также на "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос.

Тем временем УПЦ КП просит суд отменить свою ликвидацию.

Больше новостей о: УПЦ КП Патриарх Филарет Церковная автокефалия ПЦУ

Архив
Новости
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Захват заложниц в Одессе.
Требовал миллион долларов и вертолет: видео штурма и подробности захвата заложников в Одессе 18:14 Дополнено
Перекрытие Северо-Крымского канала – самая эффективная невоенная операция Украины, - Сенченко 17:50
Филарет. Фото: obozrevatel
Филарет заявил, что ПЦУ - не автокефальная церковь 17:21
ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать избирательные бюллетени ОИК 16:55
больше новостей
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok