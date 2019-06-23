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23 июня 2019, воскресенье, 18:10 115 Документ
Политика 2019-06-23T18:19:46+03:00
Українські Новини
ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета

ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета

Иеромонаха Илью (Игоря Игоревича Зеленского) и архимандрита Андрея (Мацурака) Православная церковь Украины уволила за "участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви"

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ПЦУ в Facebook.

Так, Православная церковь отстранил от исполнения обязанностей в связи с их поддержкой так называемого "Собора УПЦ КП", организованного Патриархом Филаретом, на котором поддержали решение о возобновлении Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказ от томоса об автокефалии ПЦУ.

Указ ПЦУ. Документ: facebook.cоm/Orthodox.in.UkraineУказ ПЦУ. Документ: facebook.cоm/Orthodox.in.Ukraine

Как сообщали Українські Новини, в ПЦУ заявили, что собрание Филарета можно назвать чем угодно, но не Собором УПЦ КП.

На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос. СМИ сообащали, что то Филарет и дальше считает себя патриархом киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.

Ранее Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.

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