ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета

Иеромонаха Илью (Игоря Игоревича Зеленского) и архимандрита Андрея (Мацурака) Православная церковь Украины уволила за "участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви"\r\nОб этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ПЦУ в Facebook.\r\nТак, Православная церковь отстранил от исполнения обязанностей в связи с их поддержкой так называемого "Собора УПЦ КП", организованного Патриархом Филаретом, на котором поддержали решение о возобновлении Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказ от томоса об автокефалии ПЦУ.\r\n\r\nУказ ПЦУ. Документ: facebook.cоm\/Orthodox.in.Ukraine\r\nКак сообщали Українські Новини, в ПЦУ заявили, что собрание Филарета можно назвать чем угодно, но не Собором УПЦ КП.\r\nНа "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос. СМИ сообащали, что то Филарет и дальше считает себя патриархом киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.\r\nРанее Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.