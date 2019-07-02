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02 июля 2019, вторник, 16:41 226
Судебная власть 2019-07-02T16:41:12+03:00
Українські Новини
УПЦ КП просит суд отменить свою ликвидацию

УПЦ КП просит суд отменить свою ликвидацию

Украинская православная церковь (Киевского патриархата) просит Окружной административный суд Киева суд отменить решение Министерства культуры об отмене регистрации устава УПЦ (КП).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата", - сказано в нем.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Минкультуры от 30 января текущего года о признании утратившим силу приказа о регистрации устава УПЦ (КП) в новой редакции и о новой редакции устава об управлении УПЦ (КП).

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов министерства об уставах УПЦ (КП).

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Как сообщали Українськi Новини, ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета.

Также на "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос.

Больше новостей о: УПЦ КП Киевский патриархат Окружной административный суд города Киева

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