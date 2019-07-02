Сотрудничество с КГБ - не грех, - Филарет

"Господь допустил советскую безбожную власть, поэтому церкви надо было жить по ее законам", - заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, сообщает портал gordonua.com.

"Священники могут сотрудничать со спецслужбами, но не должны предавать Бога", - заявил в интервью журналистке Наталье Влащенко, на телеканале ZIK.

"Сотрудничество с КГБ - не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - заявил он.

Филарет уточнил, что за веру священники шли на расстрел и в ссылку.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть", - подытожил почетный патриарх.

В интервью Филарет также заявил, что в советское время КГБ СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

20 января 2019 года Филарет утверждал, что СБУ в дела церкви не вмешивается.