Філарет заявив, що ПЦУ - не автокефальна церква

Глава УПЦ КП Філарет, який раніше заявив, що співпрацю з КДБ - не гріх, стверджує, що ПЦУ – це не автокефальна церква.

Зокрема, в інтерв'ю журналістам "Росія 24", яке глава УПЦ КП дав російською мовою, він заявив, що ПЦУ не можна вважати самостійною церквою в силу декількох причин, серед яких головна - мироваріння.

Так, згідно з Томосом право варити міро належить виключно патріарху Константинопольському, що, як вважає Філарет, може призвести до певних проблем, тому що "якщо нам міро не дадуть, значить ми не маємо права здійснювати хрещення, освячувати храми".

Крім того, Філарету не подобається і назва новоствореної релігійної структури. На його думку, Константинопольському патріархату вигідно називати нову "церква" саме ПЦУ, а не УПЦ: "вигода від такої назви велика, тому що церква ПЦУ має право служіння тільки на території України, а все, що за територією України – це належить Константинопольському патріархату".

Ще одна причина, чому ПЦУ не може вважатися автокефальною церквою, - проблемні питання які виникають, повинні вирішуватися в Константинополі. "Яка тоді це автокефальна церква? Значить ми не маємо повноважень автокефальної церкви", - переконаний Філарет.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ відсторонила двох священиків з-за підтримки Філарета.

Також на "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос.

Тим часом УПЦ КП просить суд скасувати свою ліквідацію.