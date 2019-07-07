Видео дня: в Киеве с лесными мавками и этно-танцами отмечают Ивана Купала

В Киеве на многих локациях очень шумно празднуют Ивана Купала. Причем гулянья проходят далеко не в одном месте, а в разных точках столицы на крутых локациях.

В столице Ивана Купала отмечают два дня — с 5 на 6 июля и традиционно с 6 на 7.

Девушки к празднику ответственно подготовились, пишет "Информатор". Пришли на празднование в платьях с вышивкой, в живых веночках и с модным гримом и аксессуарами.

Перевоплотившись, можно начинать развлекаться. Кто-то выстроился в очереди к гадалке, другие устроились с вкусной едой на стогах сена, а кому-то захотелось пройти увлекательный и загадочный квест в поисках легендарного цветка папоротника, который приносит счастье и любовь.

Все было максимально таинственно, не обошлось и без праздничного костра. Влюбленные пары, крепко держась за руки, могли подтвердить свои сильные чувства, но не прыгая, через ритуальное пламя. Они весело водили хороводы вокруг яркого огнища. Гулянья продолжались до рассвета.

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Как сообщали Українські Новини, основные торжества и традиции на Ивана Купала проходят в канун ночью.

Тем временем в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины на Ивана Купала, 7 июля.