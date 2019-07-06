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06 июля 2019, суббота, 06:01 77
Афиша 2019-07-06T06:35:55+03:00
Українські Новини
Купальские выходные-2019: где отпраздновать праздник в Киеве

Купальские выходные-2019: где отпраздновать праздник в Киеве

Купальская ночь уже сегодня. Фото: pixabay.com
Купальская ночь уже сегодня. Фото: pixabay.com

Уже в эти выходные пройдет праздник Ивана Купала. С ночи 6 июля магический праздник принимает обороты. О том, где провести традиционные обряды, включая прыжки через костер, плетение венков, танцы и поиск Цветка папоротника, в Киеве, расскажут Українські Новини.

Ночной фестиваль Ивана Купала 2019

Фестиваль пройдет под открытым небом в Sky Family Park (ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутина, 2) в купальских огнях и целым рядом событий. Так, будет проведена праздничная программа Купальского таинственного действа, концерты украинских исполнителей, сцена у бассейна, а также мастер-классы и фотозоны. Яркий фестиваль ориентирован на семейных отдых и волшебное празднование магической ночи. При этом посетить его можно в течение всех выходных – 6 и 7 июля.

Ночь на Ивана Купала 2019

Отметить Купальскую ночь можно и в X-Park, где и пройдет в этом году "Ночь на Ивана Купала 2019". Организаторы подготовили для гостей ритуал спуска венков на воду, концерт с участием этно-групп и наиболее ожидаемый вечерний концерт. При этом для детей пройдет детский конкурс и сделаны эко-зоны. Помимо упомянутого в наличии и фуд-корты, ярмарка товаров ручной работы и мастер-классы по народным искусствам. Посетить мероприятие можно 6 и 7 июля.

На Ивана Купала

Национальный музей народной архитектуры и быта традиционно проводит Купальский развлечения. 6 июля с 17:00 посетители окунутся в мистическую атмосферу старого праздника и украинских традиций. Так, гостей ознакомят с персонажами праздника, научат плетению венков и ведению хороводов. А также музей откроет тематическую ярмарку.

Ивана Купала на Дарынке

Киевский "Дарынок" присоединяется к празднованию Ивана Купала и предлагает провести праздник вместе с моллом, где 6 июля выступят коллективы с народными инструментами, а также будут проведен бесплатный мастер-класс по гончарству, во время которого можно слепить собственный уникальный сосуд из глины. Для детей будет поставлена костюмированная сказка и конкурсы со сладкими призами. 7 июля вновь будет поставлена детская сказка, после чего начнется большое гуляние под музыку народных инструментов, как бандура, бубен или рубель.

Ивана Купала. В поисках папоротника

Детский квест будет проводиться 6 июля с помощью костюмированных актеров. В процессе поиска Цветка Папоротника дети поучаствуют в праздничных традициях и обрядах. Также их ждет мастер-класс по плетению венков, таинственные гадания и обряды, костер и загадывание желания над папоротником.

Ивана Купала в Феофании

В прекрасном парке "Феофания" 6 и 7 июля продет праздник, в программе которого воспроизведение оригинальных обрядов Купальской ночи, включая прыжки через костер, плетение венков, хороводы, народное пение и танцы. Праздник ориентирован на семейный отдых.

Как сообщали Українські Новини, на выходных возможны кратковременные грозовые дожди

Ранее, 30 июля, в Украине отмечали День молодежи.

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