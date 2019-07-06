Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы

Уже сегодня пройдет волшебная Купальская ночь, в которую принято гадать и соблюдать ряд иных традиций. О том, какие обряды и традиции существуют в ночь на Ивана Купала, расскажут Українські Новини.

Праздник Ивана Купала христианский, поскольку в него почитается рождение Иоана Крестителя, великого святого, однако одновременно с этим день имеет языческие корни и видоизмененный из древности традиции. Раньше колоритный праздник отмечался в день летнего солнцестояния, который прошел в 2019 году 21 июня.

Одной из главных и самых известных Купальских традиций считаются прыжки через костер. Сам по себе огонь в христианстве символизирует очищение, а со времен язычества он всегда был символом солнца.

Считается, что огонь должен гореть всю Купальскую ночь, до самого рождения Ивана. Процесс поджигания костра называют "рождением солнца". По обычаю, четыре участника (как 4 поры года) стают квадратом и одновременно подходят к месту разжигания.

Прыгать через костер принято трижды как парням, так и девушкам. Часто прыгают и в парах.

Вечером девушки гадают на суженого, но по-особенному – спускают на воду венки. При этом цветы, заплетенные в сам венок, имеют свое значение. Спущенные на воду венки достают ребята – чей венок достанут, той и суженный. Часто обычай выполняется по договоренности между парой.

Главная Купальская легенда гласит, что тот, кто найдет мифичный Цветок Папоротника, обретет желаемое – это может быть как богатство, так и любовь, поэтому на его поиски в лес часто отправлялись парами.

Этот цветок расцветает лишь раз в году – в ночь на Ивана Купала – и найти его крайне трудно. Кроме того, не только люди ищут магический цветок, но и нечистые силы, которые всячески пытаются помешать человеку, отвлекая и насылая на него видения. А найдя, его нужно было спрятать в мизинец, сердце или под шляпу.

Из-за этих же злых сил хозяева предпочитали не спать, ведь ночью те могли навредить скоту, урожаю или даже поселить в доме. Для защиты под крыши засовывали лопухи, которых боятся нечистые.

Средствами защиты также выступала полынь, осиновые ветки, меловая черта у ворот и топор, положенный острым лезвием вверх. Девушки в этот день носили чеснок за поясом.

Все это сопровождалось песнями и танцами в молодых компаниях до самого рассвета. Во время него все собираются на холме или горке, чтобы встретить солнце. После чего идут умываться, ведь вода – другой символ чистоты и очищения. Воду в колодезях на Купала считают целебной, поэтому стараются набрать побольше. То же касалось и росы.

Приметы:

если при прыжках через костер юноша прыгнул выше всех – его семью ждет хороший урожай, а если же опадет в пламя – жди беды;

если на Иванов день пойдет дождь, то и лето будет жарким и засушливым;

если ночью небо будет усыпано звездами, а поутру много росы, то будет хороший урожай овощей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пройдут мероприятия, где можно соблюсти Купальские традиции и хорошо провести выходные.

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