В Украине празднуют Ивана Купала: красочные фото гуляний в Пирогово

Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала.

Народные гуляния начинаются еще вечером, 6 июля, и продолжаются до следующего вечера.

На территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве также проходит традиционное празднование. В течение двух дней на территории музея проводят гадания, плетут венки, водят хороводы и поют песни, а вечером -прыгают через костер.

Ивана Купала - один из самых красочных и мистических праздников, которые сохранились до наших дней еще с языческих времен.