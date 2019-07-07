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07 июля 2019, воскресенье, 10:18 1591
Жизнь 2019-07-07T12:15:04+03:00
Українські Новини
В Украине празднуют Ивана Купала: красочные фото гуляний в Пирогово

В Украине празднуют Ивана Купала: красочные фото гуляний в Пирогово

Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала.

Народные гуляния начинаются еще вечером, 6 июля, и продолжаются до следующего вечера.

На территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве также проходит традиционное празднование. В течение двух дней на территории музея проводят гадания, плетут венки, водят хороводы и поют песни, а вечером -прыгают через костер.

Ивана Купала - один из самых красочных и мистических праздников, которые сохранились до наших дней еще с языческих времен.

Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv

Напомним, основные торжества и традиции на Ивана Купала проходят в канун ночью

В Киеве на выходные, 6 и 7 июля, проходят разные тематические мероприятия на Ивана Купала. Еще с ночи 6 июля традиционные обряды, включая плетение венков, прыжки через костер, танцы и поиск Цветка папоротника, проходят на разных локациях столицы.

Тем временем спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины. На Ивана Купала, 7 июля, объявили штормовое предупреждение.

 

Больше новостей о: Традиции Пирогово Ивана Купала Народные гуляния национальные традиции Фоторепортаж

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