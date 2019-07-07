В Украине празднуют Ивана Купала: красочные фото гуляний в Пирогово

Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала.\r\nНародные гуляния начинаются еще вечером, 6 июля, и продолжаются до следующего вечера.\r\nНа территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве также проходит традиционное празднование. В течение двух дней на территории музея проводят гадания, плетут венки, водят хороводы и поют песни, а вечером -прыгают через костер.\r\nИвана Купала - один из самых красочных и мистических праздников, которые сохранились до наших дней еще с языческих времен.\r\n[gallery-6044]\r\nНапомним, основные торжества и традиции на Ивана Купала проходят в канун ночью. \r\nВ Киеве на выходные, 6 и 7 июля, проходят разные тематические мероприятия на Ивана Купала. Еще с ночи 6 июля традиционные обряды, включая плетение венков, прыжки через костер, танцы и поиск Цветка папоротника, проходят на разных локациях столицы.\r\nТем временем спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины. На Ивана Купала, 7 июля, объявили штормовое предупреждение.\r\n