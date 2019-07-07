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07 июля 2019, воскресенье, 09:06 69
Жизнь 2019-07-07T09:13:37+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях

Дождь Фото: pixabay
Дождь Фото: pixabay

В некоторых областях Украины в воскресенье, 7 июля, когда отмечается праздник Ивана Купала, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 7 июля, на праздник Ивана Купала, в Украине будет необычная синоптическая ситуация: сухая погода в восточной и южной части страны пойдет в противовес дождям, грозам и шквалам на западной и северной Украине. На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская область

В Киеве 6 и 7 июля организованы тематические мероприятия на Ивана Купала. С ночи 6 июля традиционные обряды, включая прыжки через костер, плетение венков, танцы и поиск Цветка папоротника, в Киеве проходят  на разных локациях.

 

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