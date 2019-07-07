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07 липня 2019, неділя, 13:30 38
Життя 2019-07-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: у Києві з лісовими мавками та етно-танцями відзначають Івана Купала

Відео дня: у Києві з лісовими мавками та етно-танцями відзначають Івана Купала

У Києві на багатьох локаціях дуже шумно святкують Івана Купала. Причому гуляння проходять далеко не в одному місці, а в різних точках столиці на крутих локаціях.

У столиці Івана Купала відзначають два дні — з 5 на 6 липня і традиційно з 6 на 7.

Дівчата відповідально підготувалися до свята, пише "Інформатор". Прийшли на святкування в сукнях з вишивкою, в живих віночках і з модним гримом і аксесуарами.

Перевтілившись, можна починати розважатися. Хтось вишикувався в черзі до ворожки, інші влаштувалися зі смачною їжею на стогах сіна, а комусь захотілося пройти захоплюючий і загадковий квест у пошуках легендарної квітки папороті, яка приносить щастя і любов.

Все було максимально таємниче, не обійшлося і без святкового вогнища. Закохані пари, міцно тримаючись за руки, могли підтвердити свої сильні почуття, але не стрибаючи, через ритуальне полум'я. Вони весело водили хороводи навколо яскравого вогнища. Гуляння тривали до світанку.

Як повідомляли Українські Новини, основні свята і традиції на Івана Купала проходять напередодні вночі.

Тим часом у ДСНС попередили про погіршенні погоди в деяких областях України на Івана Купала, 7 липня.

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