В Україні святкують Івана Купала: барвисті фото гулянь в Пирогові

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають старовинне свято Івана Купала.\r\nНародні гуляння починаються ще ввечері, 6 липня, і тривають до наступного вечора.\r\nНа території Національному музеї архітектури і побуту Пирогів в Києві також проходить традиційне святкування. Протягом двох днів на території музею проводять ворожіння, плетуть вінки, водять хороводи і співають пісні, а ввечері -стрибають через багаття.\r\nІвана Купала - одне із найбільш барвистих і містичних свят, які збереглися до наших днів ще з язичницьких часів.\r\n[gallery-6044]\r\nНагадаємо, основні свята і традиції на Івана Купала проходять напередодні вночі.\r\nУ Києві на вихідні, 6 і 7 липня, проходять різні тематичні заходи на свято Івана Купала. Ще з ночі 6 липня традиційні обряди, які включають плетіння вінків, стрибки через вогнище, танці та пошук Квітки папороті, проходять на різних локаціях столиці.\r\nТим часом рятувальники попередили про погіршенні погоди у деяких областях України. На Івана Купала, 7 липня, оголосили штормове попередження.\r\n