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07 липня 2019, неділя, 10:18 25
Життя 2019-07-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні святкують Івана Купала: барвисті фото гулянь в Пирогові

В Україні святкують Івана Купала: барвисті фото гулянь в Пирогові

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають старовинне свято Івана Купала.

Народні гуляння починаються ще ввечері, 6 липня, і тривають до наступного вечора.

На території Національному музеї архітектури і побуту Пирогів в Києві також проходить традиційне святкування. Протягом двох днів на території музею проводять ворожіння, плетуть вінки, водять хороводи і співають пісні, а ввечері -стрибають через багаття.

Івана Купала - одне із найбільш барвистих і містичних свят, які збереглися до наших днів ще з язичницьких часів.

Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv
Ивана Купала в Пирогово. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала в Пирогово. Фото: facebook / pyrogiv

Нагадаємо, основні свята і традиції на Івана Купала проходять напередодні вночі.

У Києві на вихідні, 6 і 7 липня, проходять різні тематичні заходи на свято Івана Купала. Ще з ночі 6 липня традиційні обряди, які включають плетіння вінків, стрибки через вогнище, танці та пошук Квітки папороті, проходять на різних локаціях столиці.

Тим часом рятувальники попередили про погіршенні погоди у деяких областях України. На Івана Купала, 7 липня, оголосили штормове попередження.

 

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