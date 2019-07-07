В Україні святкують Івана Купала: барвисті фото гулянь в Пирогові

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають старовинне свято Івана Купала.

Народні гуляння починаються ще ввечері, 6 липня, і тривають до наступного вечора.

На території Національному музеї архітектури і побуту Пирогів в Києві також проходить традиційне святкування. Протягом двох днів на території музею проводять ворожіння, плетуть вінки, водять хороводи і співають пісні, а ввечері -стрибають через багаття.

Івана Купала - одне із найбільш барвистих і містичних свят, які збереглися до наших днів ще з язичницьких часів.