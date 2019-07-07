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07 липня 2019, неділя, 09:06 11
Життя 2019-07-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях

Рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях

Дощ Фото: pixabay
Дощ Фото: pixabay

У деяких областях України у неділю, 7 липня, коли відзначається свято Івана Купала, очікується погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 7 липня, на свято Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощів, гроз та шквалам на західній і північній Україні. На Заході і Півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінницька область, Кропивницький з районами, можливо, ввечері Одеська область.

У Києві 6 і 7 липня організовані тематичні заходи на Івана Купала. З ночі 6 липня традиційні обряди, включаючи стрибки через вогнище, плетіння вінків, танці та пошук Квітки папороті, в Києві проходять на різних локаціях.

 

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