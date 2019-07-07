Возвращение жары схлестнется с ливнями и грозами: на Ивана Купала в Украине будет разная погода

В воскресенье, 7 июля, на праздник Ивана Купала, в Украине будет необычная синоптическая ситуация: сухая погода в восточной и южной части страны пойдет в противовес дождям, грозам и шквалам на западной и северной Украине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская область", - написала Диденко.

При этом на остальной территории сухая погода все же будет доминировать, а на значительной части Украины, особенно на Севере, будет "завывать сильный ветер".

Также синоптик рассказала о температуре в воскресенье.

"Подскочат градусы. В воскресенье потеплеет до +25…+29 градусов, на юге до +30 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве же ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер и потепление до +26…+28 градусов.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, где отпраздновать купальские выходные-2019 в Киеве и как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Также днем на Ивана Купала зальют мощные ливни.