Возвращение жары схлестнется с ливнями и грозами: на Ивана Купала в Украине будет разная погода

В воскресенье, 7 июля, на праздник Ивана Купала, в Украине будет необычная синоптическая ситуация: сухая погода в восточной и южной части страны пойдет в противовес дождям, грозам и шквалам на западной и северной Украине.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская область", - написала Диденко.\r\nПри этом на остальной территории сухая погода все же будет доминировать, а на значительной части Украины, особенно на Севере, будет "завывать сильный ветер".\r\nТакже синоптик рассказала о температуре в воскресенье.\r\n"Подскочат градусы. В воскресенье потеплеет до +25…+29 градусов, на юге до +30 градусов", - сообщила синоптик.\r\nВ Киеве же ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер и потепление до +26…+28 градусов.\r\n\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини писали, где отпраздновать купальские выходные-2019 в Киеве и как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.\r\nТакже днем на Ивана Купала зальют мощные ливни.