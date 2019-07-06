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06 июля 2019, суббота, 19:38 116 Карта
Силовые структуры 2019-07-06T19:44:04+03:00
Українські Новини
Север, запад и центр Украины под угрозой мощных ливней и гроз, - ГосЧС

Север, запад и центр Украины под угрозой мощных ливней и гроз, - ГосЧС

Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

В то время, как ночью похолодает до +9, а днем зальют мощные ливни, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в воскресенье, 7 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, 7 июля в западной части страны местами шквалы 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Также в Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника.

Тем временем при грозах возможны мощные ливни и шквалы: синоптик дала прогноз на купальские выходные.

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