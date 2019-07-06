Север, запад и центр Украины под угрозой мощных ливней и гроз, - ГосЧС

В то время, как ночью похолодает до +9, а днем зальют мощные ливни, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в воскресенье, 7 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.\r\nТак, 7 июля в западной части страны местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nПо данным Укргидрометцентра, в воскресенье днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nРаньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.\r\nТакже в Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника.\r\nТем временем при грозах возможны мощные ливни и шквалы: синоптик дала прогноз на купальские выходные.