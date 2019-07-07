Повернення спеки схлестнется зі зливами і грозами: на Івана Купала в Україні буде різна погода

У неділю, 7 липня, на свято Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощам, грозам та шквалам на західній і північній Україні.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході та Півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінниччина, Кропивницький з районами, можливо, ввечері Одещина", - написала Діденко.

При цьому на решті території суха погода все ж буде домінувати, а на значній частині України, особливо на Півночі, буде "завивати сильний вітер".

Також синоптик розповіла про температуру в неділю.

"Підстрибнуть градуси. У неділю потеплішає до +25...+29 градусів, на півдні до +30 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві очікуються короткочасні дощі та грози, поривчастий, до сильного, вітер і потепління до +26...+28 градусів.

Карти: Наталка Діденко/Facebook

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