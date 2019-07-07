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07 липня 2019, неділя, 06:00 30 Карта
Життя 2019-07-07T10:00:03+03:00
Українські Новини
Повернення спеки схлестнется зі зливами і грозами: на Івана Купала в Україні буде різна погода

Повернення спеки схлестнется зі зливами і грозами: на Івана Купала в Україні буде різна погода

Квітка і дощ. Фото: pixabay
Квітка і дощ. Фото: pixabay

У неділю, 7 липня, на свято Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощам, грозам та шквалам на західній і північній Україні.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході та Півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінниччина, Кропивницький з районами, можливо, ввечері Одещина", - написала Діденко.

При цьому на решті території суха погода все ж буде домінувати, а на значній частині України, особливо на Півночі, буде "завивати сильний вітер".

Також синоптик розповіла про температуру в неділю.

"Підстрибнуть градуси. У неділю потеплішає до +25...+29 градусів, на півдні до +30 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві очікуються короткочасні дощі та грози, поривчастий, до сильного, вітер і потепління до +26...+28 градусів.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, де відсвяткувати купальські вихідні-2019 у Києві і як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

Також вдень на Івана Купала заллють сильні зливи.

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