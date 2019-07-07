Повернення спеки схлестнется зі зливами і грозами: на Івана Купала в Україні буде різна погода

У неділю, 7 липня, на свято Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощам, грозам та шквалам на західній і північній Україні.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"На Заході та Півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінниччина, Кропивницький з районами, можливо, ввечері Одещина", - написала Діденко.\r\nПри цьому на решті території суха погода все ж буде домінувати, а на значній частині України, особливо на Півночі, буде "завивати сильний вітер".\r\nТакож синоптик розповіла про температуру в неділю.\r\n"Підстрибнуть градуси. У неділю потеплішає до +25...+29 градусів, на півдні до +30 градусів", - повідомила синоптик.\r\nУ Києві очікуються короткочасні дощі та грози, поривчастий, до сильного, вітер і потепління до +26...+28 градусів.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nРаніше Українські Новини писали, де відсвяткувати купальські вихідні-2019 у Києві і як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.\r\nТакож вдень на Івана Купала заллють сильні зливи.