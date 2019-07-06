При грозах возможны мощные ливни и шквалы: синоптик дала прогноз на купальские выходные

После аномальной жары и проливных дождей в Украине на Ивано-Купальских выходных установится комфортная погода, только местами возможны дожди. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, в субботу, 6 июля, по ее словам, ожидается + 23 + 26 градусов, на юге до +28 градусов.\r\nВ воскресенье будет немного выше: в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов. Только кое-где на Сумщине и в Карпатах + 20 + 24 градуса, дожди.\r\nВ ночь на субботу дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей протянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумскую и Харьковщины.\r\nДнем осадки вероятны на Востоке и местами в западных областях.\r\nВ воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной частини. На остальной территории без осадков.\r\n"При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно", - предупредила синоптик.\r\nТем более, что выходные многие будут на природе, на открытом воздухе.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nВ Киеве дожди с грозами возможны ночью.\r\n"Днем 6 июля будем бегать между капельками, как когда-то один известный президент, то есть, дождя все же не будет днем", - утверждает синоптик.\r\n7 июля в ночь на Ивана Купала будет сухо.\r\nА вот днем в воскресенье в Киеве вероятен дождь с грозой.\r\n"Пускайте венки, прыгайте через костер, в субботу полейте огороды и лежите на ароматной полянке - главное, сохранить себя, близких и окружающую природу в хорошем состоянии", - советует Диденко. \r\nКак сообщали Українські Новини, идут фронты с мощными ливнями и шквалами: синоптик предупредила о сложной погоде на неделю.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет.