При грозах возможны мощные ливни и шквалы: синоптик дала прогноз на купальские выходные

После аномальной жары и проливных дождей в Украине на Ивано-Купальских выходных установится комфортная погода, только местами возможны дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в субботу, 6 июля, по ее словам, ожидается + 23 + 26 градусов, на юге до +28 градусов.

В воскресенье будет немного выше: в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов. Только кое-где на Сумщине и в Карпатах + 20 + 24 градуса, дожди.

В ночь на субботу дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей протянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумскую и Харьковщины.

Днем осадки вероятны на Востоке и местами в западных областях.

В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной частини. На остальной территории без осадков.

"При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно", - предупредила синоптик.

Тем более, что выходные многие будут на природе, на открытом воздухе.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве дожди с грозами возможны ночью.

"Днем 6 июля будем бегать между капельками, как когда-то один известный президент, то есть, дождя все же не будет днем", - утверждает синоптик.

7 июля в ночь на Ивана Купала будет сухо.

А вот днем в воскресенье в Киеве вероятен дождь с грозой.

"Пускайте венки, прыгайте через костер, в субботу полейте огороды и лежите на ароматной полянке - главное, сохранить себя, близких и окружающую природу в хорошем состоянии", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, идут фронты с мощными ливнями и шквалами: синоптик предупредила о сложной погоде на неделю.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет.