Північ, захід і центр України під загрозою потужних злив і гроз, - ДСНС

У той час, як вночі похолоднішає до +9, а вдень заллють сильні зливи, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у неділю, 7 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.\r\nТак, 7 липня у західній частині країни місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nЗа даними Укргідрометцентру, в неділю вдень в західних, північних і центральних областях місцями грози, в Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nРаніше Українські Новини писали про те як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.\r\nТакож в Україні похолоднішає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала. Раніше в ДСНС попереджали про ускладнення погоди майже всією Україною з вівторка.\r\nТим часом при грозах можливі потужні зливи та шквали: синоптик дала прогноз на купальські вихідні.