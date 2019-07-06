Північ, захід і центр України під загрозою потужних злив і гроз, - ДСНС

У той час, як вночі похолоднішає до +9 , а вдень заллють сильні зливи,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, 7 липня у західній частині країни місцями шквали 15-20 м/с.

За даними Укргідрометцентру, в неділю вдень в західних, північних і центральних областях місцями грози, в Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали про те як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

Також в Україні похолоднішає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала. Раніше в ДСНС попереджали про ускладнення погоди майже всією Україною з вівторка.

Тим часом при грозах можливі потужні зливи та шквали: синоптик дала прогноз на купальські вихідні.