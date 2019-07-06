Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА підприємця Ігоря Бондаренка.\r\nПро це йдеться в указі №492 від 5 липня, оприлюдненому в суботу, передають Українські Новини.\r\nУказом №491 Президент звільнив Івана Дурана від тимчасового виконання обов'язків губернатора.\r\nУказом №492 він призначив главою ОДА Бондаренка.\r\nЯк повідомляє видання "Гордон", Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.\r\nПотім він став бізнесменом. Є засновником кондитерського дому Bondarenko і мережі закарпатських кафе.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Бондаренко задекларував 42 тис. гривень доходів, його дружина Ірина Крупніна - 985 тис. гривень доходів і 105 тис. доларів і 110 тис. євро готівкою в 2018 році.\r\nКабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.\r\nРаніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.\r\nЗеленський має намір змінити всіх губернаторів.