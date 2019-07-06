підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 липня 2019, субота, 15:55 58
Політика 2019-07-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття

Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття

Ігор Бондаренко. Фото: uzhgorod.in
Ігор Бондаренко. Фото: uzhgorod.in

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА підприємця Ігоря Бондаренка.

Про це йдеться в указі №492 від 5 липня, оприлюдненому в суботу, передають Українські Новини.

Указом №491 Президент звільнив Івана Дурана від тимчасового виконання обов'язків губернатора.

Указом №492 він призначив главою ОДА Бондаренка.

Як повідомляє видання "Гордон", Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.

Потім він став бізнесменом. Є засновником кондитерського дому Bondarenko і мережі закарпатських кафе.

Як повідомляли Українські Новини, Бондаренко задекларував 42 тис. гривень доходів, його дружина Ірина Крупніна - 985 тис. гривень доходів і 105 тис. доларів і 110 тис. євро готівкою в 2018 році.

Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Зеленський має намір змінити всіх губернаторів.

Більше новин про: Губернатор призначення губернатора Закарпатська ОДА Ігор Бондаренко

Архів
Новини
Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані 17:29
Житло в Києві подорожчало: скільки коштують квартири в різних районах столиці 16:30
Проїжджа частина під Мостом закоханих. Фото:
Чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з Мосту закоханих у Києві 16:15
Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття 15:55
СБУ видалила повідомлення про крадіжку бюджетних коштів віце-прем'єром 15:32
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів 09:33
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні 22:05
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради 19:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok