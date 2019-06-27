Кандидат на должность закарпатского губернатора Бондаренко заработал 42 тысячи гривен, а вот его жена - 985 тысяч гривен

Кандидат на должность закарпатского губернатора Бондаренко заработал 42 тысячи гривен, а вот его жена - 985 ты

Кандидат на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации, предприниматель Игорь Бондаренко задекларировал 42 тыс. гривен доходов, его жена Ирина Крупнина - 985 тыс. гривен доходов и 105 тыс. долларов и 110 тыс. евро наличными в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Согласно ей, кандидат владеет земельным участком площадью 2 159 км. м в селе Лесарня и 3 квартирами в Мукачево в Закарпатской области.

Его жена Ирина указала участок 1,4 тыс. кв. м, квартиру и нежилое помещение площадью 100 кв. м в Мукачево.

Бондаренко владеет автомобилями Toyota Camry 2007 года выпуска и Mercedes Benz Sprinter 213 CDI 2013 года выпуска, его жена - Audi A4 2003 года выпуска.

Среди корпоративных прав в собственности кандидата указаны 99,7% от общего капитала компании "Конфакто" и по 25% от общего капитала от компаний "СИВИ" и "ЮГА-М".

В 2018 году Бондаренко заработал 7,5 тыс. гривен роялти, 34 тыс. гривен от предоставления имущества в аренду, его жена - 985 тыс. гривен от предпринимательством деятельности.

Кандидат имеет 1 тыс. гривен и 128 долларов на счете в Приватбанке, 590 евро на счете в Укрэксимбанке, а также 79 тыс. долларов и 120 тыс. гривен наличными; его жена владеет 105 тыс. долларов, 110 тыс. евро и 210 тыс. гривен наличными и 10 тыс. гривен на счету в Приватбанке.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Президента Владимира Зеленского на должности глав Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций.

Ранее Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Владимира Зеленского на губернаторов.