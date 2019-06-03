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03 июня 2019, понедельник, 12:48 7
Силовые структуры 2019-06-03T12:48:36+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил СБУ побороть коррупцию и вывести бизнес из тени

Зеленский поручил СБУ побороть коррупцию и вывести бизнес из тени

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ побороть коррупцию и вывести бизнес из тени.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, передают Українськi Новини.

"Была встреча с Президентом и он поставил несколько важных задач  - побороть коррупцию и вывести бизнес из тени", - сказал он.

Баканов добавил, что теперь не будет смотрящих от СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.

Тем временем, Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко.

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