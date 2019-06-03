Президент Владимир Зеленский поручил СБУ побороть коррупцию и вывести бизнес из тени.\r\nОб этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, передают Українськi Новини.\r\n"Была встреча с Президентом и он поставил несколько важных задач - побороть коррупцию и вывести бизнес из тени", - сказал он.\r\nБаканов добавил, что теперь не будет смотрящих от СБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.\r\nТем временем, Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко.