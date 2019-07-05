В УПЦ заявили, что через мат человек впускает в жизнь нечистую силу

В Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом), комментируя законопроект о "дематюкации", заявили, что через мат человек впускает в жизнь нечистую силу.

Об этом говорится в сообщении на странице УПЦ (МП) в Facebook.

"Запорожский и Мелитопольский митрополит Украинской Православной Церкви Лука заявил, что авторы проекта "о дематюкации языка" пытаются бороться "с симптомом, но не с заболеванием общества", - говорится в нем.

Комментируя законопроект "о дематюкации языка", Запорожский митрополит, кандидат медицинских наук, вспомнил случай из своей студенческой практики, когда пациентка с опухолью мозга "на все вопросы отвечала только матом".

"Её лечащий врач объяснил мне, что это результат наличия опухоли головного мозга (такое бывает при определенной локализации опухоли), она на все вопросы отвечала только матом. После операции к ней вновь вернулась нормальная речь, она даже не могла поверить, что такое с ней было", - рассказал митрополит.

Как сообщали Українські Новини, в Верховной Раде хотят составить список "матюков" для законопроекта. Тем временем в социальных сетях смеются над законопроектом о запрете "матюков".

Инициатор законопроекта Ольга Богомолец считает, что "брань не присуща украинской культуре".

В свою очередь Уляна Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья.