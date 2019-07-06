Долар продовжує стрімко дешевшати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 липня, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-7 липня, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3227,4275 100 доларів США 2571,1361 100 швейцарських франків 2602,1025 1000 ієн 237,7514 10 російських рублів 4,0437 100 євро 2895,0992

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 13 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 25,66 UAH/USD.

У п'ятницю, 5 липня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.

Тим часом банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD до кінця 2019 року.