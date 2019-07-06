Долар продовжує стрімко дешевшати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 липня, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-7 липня, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3227,4275\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2571,1361\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2602,1025\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,7514\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0437\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2895,0992\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 13 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 25,66 UAH\/USD.\r\nУ п'ятницю, 5 липня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\nТим часом банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD до кінця 2019 року.