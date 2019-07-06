підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
06 липня 2019, субота, 06:15 12
Фінанси 2019-07-06T08:30:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімко дешевшати

Долар продовжує стрімко дешевшати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 липня, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-7 липня, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3227,4275
100 доларів США 2571,1361
100 швейцарських франків 2602,1025
1000 ієн 237,7514
10 російських рублів 4,0437
100 євро 2895,0992

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 13 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 25,66 UAH/USD.

У п'ятницю, 5 липня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.

Тим часом банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD до кінця 2019 року.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні курс долара до гривні курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
В зоні ООС поранені двоє українських військових, бойовики у відповідь зазнали суттєвих втрат 08:15
На початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали 08:01
Як не перетворити їжу на отруту: що потрібно знати про харчування влітку 08:00
На початку липня бензин на заправках подешевшав 07:50
Європа активно закуповує українську цибулю через аномальну спеку 07:30
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok