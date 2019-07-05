Суд в Англии "заморозил" $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" обязал компанию "Газпром" (Россия) в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нефтегазу".

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нефтегаза" или согласие суда для получения таких средств.

В марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства в части несокрытия и невыведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долларов на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между "Нефтегазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Как сообщали Українські Новини, Россия решила продолжить переговоры по транзиту газа в сентябре.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.