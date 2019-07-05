Суд в Англії "заморозив" $145 млн дивідендів Nord Stream час їх виплати "Газпрому"

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу в рамках позову Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зобов'язав компанію "Газпром" (Росія) в разі отримання дивідендів від Nord Stream внести 145 млн доларів із належної йому суми на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення суд прийняв 11 червня 2019 року, врахувавши продовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу в Швеції і ймовірні додаткові відсотки щодо боргу, які "Газпрому" доведеться заплатити "Нафтогазу".

Крім того, Англійський комерційний суд зобов'язав "Газпром" при прийнятті нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів отримувати згоду "Нафтогазу" або згоду суду для отримання таких коштів.

У березні Англійський комерційний суд наклав на "Газпром" додаткові зобов'язання в частині невиведених своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів, крім того, суд зобов'язав "Газпром" надати грошове забезпечення обсягом 200 млн доларів на рахунок суду або ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантії виконання вимог суду.

Згідно з рішенням комерційного суду, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної справи між "Нафтогазом" і "Газпромом" на території Англії та Уельсу стане можливим після прийняття рішення Апеляційним судом округу Свеа.

Як повідомляли Українські Новини, Росія вирішила продовжити переговори щодо транзиту газу у вересні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.