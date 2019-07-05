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05 июля 2019, пятница, 08:40 4273
Внешняя политика 2019-07-05T08:49:58+03:00
Українські Новини
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса

Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса

Владимир Путин. Скриншот Youtube/russian.rt.com
Владимир Путин. Скриншот Youtube/russian.rt.com

Президент РФ Владимир Путин, который ранее поставил Зеленскому условия для начала диалога с Киевом, заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил Путин.

Как сообщали Українськi Новини, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Ранее Меркель и Макрон обсудили с Путиным минские соглашения и "паспортные указы" РФ. Также Путин встретился с Папой Римским и также обсудил Украину. 

Больше новостей о: Минские соглашения оккупация Украины Блокада Донбасса Владимир Путин

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