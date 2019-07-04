Папа Римский Франциск обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Папа Римский Франциск обсудил с Президентом России Владимиром Путиным, который опоздал на встречу, ситуацию в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении портала VaticanNews, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что Путин и Папа Римский в ходе аудиенции обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу.\r\nКроме того, они обсудили тему экологии, а также вопросы, значимые для жизни католической церкви в России.\r\nОтмечается, что папа Франциск выразил удовлетворение от встречи с Путиным.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.\r\nРанее Меркель и Макрон обсудили с Путиным минские соглашения и "паспортные указы" РФ.