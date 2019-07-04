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04 июля 2019, четверг, 22:05 166
Политика 2019-07-04T22:05:34+03:00
Українські Новини
Папа Римский Франциск обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Папа Римский Франциск обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Встреча Путина с Папой Римским
Встреча Путина с Папой Римским

Папа Римский Франциск обсудил с Президентом России Владимиром Путиным, который опоздал на встречу, ситуацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении портала VaticanNews, передают Українськi Новини.

Указано, что Путин и Папа Римский в ходе аудиенции обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу.

Кроме того, они обсудили тему экологии, а также вопросы, значимые для жизни католической церкви в России.

Отмечается, что папа Франциск выразил удовлетворение от встречи с Путиным.

Как сообщали Українськi Новини, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Ранее Меркель и Макрон обсудили с Путиным минские соглашения и "паспортные указы" РФ.

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