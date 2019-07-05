Путін вимагає скасувати указ Порошенка про блокаду Донбаса

Президент РФ Володимир Путін, який раніше поставив Зеленському умови для початку діалогу з Києвом, заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і України. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".

"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу та України.

Треба, насамперед, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він прямо суперечить Мінськими угодами", - заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Раніше Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ. Також Путін зустрівся з Папою Римським і обговорив Україну.