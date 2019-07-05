підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 08:40 14
Зовнішня політика 2019-07-05T08:52:30+03:00
Українські Новини
Путін вимагає скасувати указ Порошенка про блокаду Донбаса

Путін вимагає скасувати указ Порошенка про блокаду Донбаса

Володимир Путін. Скріншот Youtube/russian.rt.com
Володимир Путін. Скріншот Youtube/russian.rt.com

Президент РФ Володимир Путін, який раніше поставив Зеленському умови для початку діалогу з Києвом, заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і України. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".

"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу та України.

Треба, насамперед, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він прямо суперечить Мінськими угодами", - заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Раніше Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ. Також Путін зустрівся з Папою Римським і обговорив Україну.

Більше новин про: Мінські угоди Володимир Путін Економічна блокада Донбасу

Архів
Новини
Ірина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилася, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського 09:05
Путін вимагає скасувати указ Порошенка про блокаду Донбаса 08:40
Загострення в зоні ООС: бойовики били з мінометів та артилерії, є загиблий і поранені 08:13
Українці скуповують старі Volkswagen і інші старі іномарки 06:40
Перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют 06:30
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Розробці системи забезпечення українців житлом заважає популізм, - голова правління Держмолодьжитла Комнатний 13:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok