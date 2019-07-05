Климкин перед уходом в "политический отпуск" заработал 43 тыс. гривен

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина, который после конфликта с Зеленским решил уйти в отпуск, за июнь составила 42,6 тыс. гривен, его заместителей - от 25,2 тыс. до 144,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 76,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климкину в июне, составила 42 571 гривну, из них должностной оклад - 15 111 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 556 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 022 гривны, надбавка за интенсивность труда - 15 111 гривен, пересчет в связи с отзывом отпуска - минус 4 254 гривны, командировочные - 3 003 гривны.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 104 тыс. гривен (в том числе помощь на оздоровление - 53,9 тыс. гривен), Сергея Кислицы - 59,8 тыс. гривен, Василия Боднаря - 144,3 тыс. гривен (в том числе помощь на оздоровление - 50,6 тыс. гривен), Егора Божка - 25,2 тыс. гривен и госсекретаря Андрея Зайца - 76,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Климкин заработал больше всех министров.

Ранее Зеленский заявил, что возмущен тем, что МИД без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков.

1 июля Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск".

В блиц-интервью Українським Новинам он сообщил, что намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.