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05 липня 2019, пʼятниця, 06:12 15 Документ
Кабмін 2019-07-05T09:00:03+03:00
Українські Новини
Клімкін перед "політичною відпусткою" заробив 43 тис. гривень

Клімкін перед "політичною відпусткою" заробив 43 тис. гривень

Клімкін в Мюнхені
Клімкін в Мюнхені

Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який після конфлікту з Зеленським вирішив піти у відпустку, за червень склала 42,6 тис. гривень, його заступників - від 25,2 тис. до 144,3 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 76,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Клімкіну в червні, склала 42 571 гривню, з них зарплата - 15 111 гривень, надбавка за вислугу років - 7 556 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 3 022 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 15 111 гривень, перерахунок у зв'язку з відкликанням відпустки - мінус 4 254 гривні, витрати на відрядження - 3 003 гривні.

Зарплата заступників міністра Олени Зеркаль склала 104 тис. гривень (в тому числі допомога на оздоровлення - 53,9 тис. гривень), Сергія Кислиці - 59,8 тис. гривень, Василя Боднаря - 144,3 тис. гривень (в тому числі допомога на оздоровлення - 50,6 тис. гривень), Єгора Божка - 25,2 тис. гривень і держсекретаря Андрія Зайця - 76,4 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Клімкін заробив більше всіх міністрів.

Раніше Зеленський заявив, що обурений тим, що МЗС без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення українських моряків.

1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти у "політичний відпустку".

У бліц-інтерв'ю Українським Новинам він повідомив, що має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення Зеркаль виконуючою обов'язки міністра закордонних справ.

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Ірина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
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