У Зеленского падает, у Бойко растет: свежие рейтинги

За неделю рейтинг партии Президента Владимира Зеленского упал на 3%, а у партии Бойко вырос на 1,3%. Так, 42,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,3% - "Европейскую солидарность", по 7,2% - партию "Голос", и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8% респондентов, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия Олега Ляшко - по 2,4%, партию "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,3%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на выборах Рады 21 июля.

Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Опрос проводился в течение 29 июня - 3 июля.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2 500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,%.

Как сообщали Українські Новини, 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос" 7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

По состоянию на 14 июня поддержка "Слуги народа" была выше 50% на выборах Рады.

Тем временем деятельность Зеленского полностью устраивает только 25% украинцев