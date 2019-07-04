Ситуация в Кривом Роге стабилизируется: населению вернули воду и электричество

Упавшие деревья в Кривом Роге. Фото: "Первый Криворожский"

Упавшие деревья в Кривом Роге. Фото: "Первый Криворожский"

Кривой Рог возобновил подачу электроэнергии и водоснабжения для 200 тыс. человек после непогоды, вследствие которой в городе трое погибших , в том числе от удара тока из-за обрыва электросети.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Криворожского городского совета.

Также проводится работа по восстановлению газоснабжения для 100 тыс. абонентов, работа по восстановлению кровель 50 многоэтажных домов и 57 учебных заведений.

Проводится расчистка и уборка дорог, тротуаров, придомовых территорий.

В городе частично восстановлена работа троллейбусов и трамваев.

Всего в Кривом Роге было сломано около 1,5 тыс. деревьев.

В городе работает штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщали Українськi Новини, из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов.

95 населенных пунктов были отключены от энергоснабжения из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области.

Тем временем ухудшение погоды перебросится на еще одну область Украины.