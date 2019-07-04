Ситуация в Кривом Роге стабилизируется: населению вернули воду и электричество

Кривой Рог возобновил подачу электроэнергии и водоснабжения для 200 тыс. человек после непогоды, вследствие которой в городе трое погибших, в том числе от удара тока из-за обрыва электросети.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Криворожского городского совета.\r\nТакже проводится работа по восстановлению газоснабжения для 100 тыс. абонентов, работа по восстановлению кровель 50 многоэтажных домов и 57 учебных заведений.\r\nПроводится расчистка и уборка дорог, тротуаров, придомовых территорий.\r\nВ городе частично восстановлена работа троллейбусов и трамваев.\r\nВсего в Кривом Роге было сломано около 1,5 тыс. деревьев.\r\nВ городе работает штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.\r\nКак сообщали Українськi Новини, из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов.\r\n95 населенных пунктов были отключены от энергоснабжения из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области.\r\nТем временем ухудшение погоды перебросится на еще одну область Украины.