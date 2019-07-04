Лидер партии "Голос" и певец Святослав Вакарчук прокомментировал законопроект против мата, заявив, что "есть более важные вещи".\r\nОб этом он сказал Українським Новинам, комментируя законопроект депутата Верховной Рады Ольги Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко") об установлении ответственности за нецензурную брань.\r\n"На сегодняшний день есть более важные вещи", - заявил Вакарчук.\r\nКроме того, отвечая на вопрос, матерится ли он, Вакарчук ответил: "Я же рок-музыкант".\r\nСвятослав Вакарчук. \r\n2 июля Богомолец предложила парламенту наказывать штрафом до 1,7 тыс. гривен за нецензурную брань в эфире, Кабинету Министров - утвердить перечень мата.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Раде хотят составить список "матюков" для "дематюкации". Также в соцсетях смеются над законом о запрете "матюков". Богомолец считает, что "брань не присуща украинской культуре".\r\nТем временем Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья.