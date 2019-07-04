Я же рок-музыкант: Вакарчук рассказал, матерится ли он

Лидер партии "Голос" и певец Святослав Вакарчук прокомментировал законопроект против мата, заявив, что "есть более важные вещи".

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя законопроект депутата Верховной Рады Ольги Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко") об установлении ответственности за нецензурную брань.

"На сегодняшний день есть более важные вещи", - заявил Вакарчук.

Кроме того, отвечая на вопрос, матерится ли он, Вакарчук ответил: "Я же рок-музыкант".

Святослав Вакарчук.

2 июля Богомолец предложила парламенту наказывать штрафом до 1,7 тыс. гривен за нецензурную брань в эфире, Кабинету Министров - утвердить перечень мата.

Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят составить список "матюков" для "дематюкации". Также в соцсетях смеются над законом о запрете "матюков". Богомолец считает, что "брань не присуща украинской культуре".

Тем временем Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья.