Водителю, который заехал на новый пешеходный мост в Киеве, выписали штраф 765 гривен

Водитель внедорожника "Mercedes", который заехал на вело-пешеходный мост над Владимирской горкой в Киеве, должен оплатить штраф в размере 765 гривен. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

Так, по данным полиции, 25-летнего водителя два раза вызывали в участок для рассмотрения дела об административном нарушении, но нарушитель к правоохранителям так и не явился.

Сообщается, что решение о штрафе принималось без его присутствия.

Отмечается, что на нарушителя были составлены постановления о нарушении ч.4 ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, которое лишено судом такого права) и ч.1 ст.122 КУоАП (проезд по пешеходному мосту).

За подобные нарушения предусматриваются штрафы в размере 510 и 255 гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, установлен владелец машины, заехавшей на новый пешеходный мост.

Тем временем, еще одно стекло треснуло на скандальном мосту в Киеве после того, как люди прошли на его аварийную часть.

Ранее Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка.