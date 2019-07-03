подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 20:25 13
Выборы 2019-07-03T20:25:05+03:00
Українські Новини
Делегация ПАСЕ по наблюдению за выборами досрочно прекратила работу

Делегация ПАСЕ по наблюдению за выборами досрочно прекратила работу

ПАСЕ. Фото: wikimedia.org
ПАСЕ. Фото: wikimedia.org

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами Верховной Рады досрочно прекратила работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, передают Українськi Новини.

"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Украине, запланированных на 21 июля. В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, что Верховная Рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - сказано в нем.

До принятия этого решения делегация ПАСЕ встретилась с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, группами ОБСЕ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве.

Другие встречи были отменены.

Как сообщали Українськi Новини, в ПАСЕ огорчены отказом Украины от наблюдения ассамблеи за выборами в Раду.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий выступил против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

Кроме того, МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России.

Больше новостей о: ПАСЕ Парламентские выборы выборы в Верховную Раду

Архив
Новости
Делегация ПАСЕ по наблюдению за выборами досрочно прекратила работу 20:25
Материтесь по-украински: Богомолец считает, что "брань не присуща украинской культуре" 20:13
Спортивные журналисты доказали, что умеют не только писать о футболе, но и хорошо соревноваться. И переиграли функционеров УАФ 20:01 Пресс-релиз
Завершение энергореформы является приоритетом Украины на ближайшие пять лет, - конференция по реформам в Торонто 20:00
В судах выносится приговор лишь по каждому 2-у делу о преступлениях против журналистов, – Томиленко 19:59
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok