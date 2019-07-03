Делегация ПАСЕ по наблюдению за выборами досрочно прекратила работу

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами Верховной Рады досрочно прекратила работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, передают Українськi Новини.

"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Украине, запланированных на 21 июля. В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, что Верховная Рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - сказано в нем.

До принятия этого решения делегация ПАСЕ встретилась с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, группами ОБСЕ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве.

Другие встречи были отменены.

Как сообщали Українськi Новини, в ПАСЕ огорчены отказом Украины от наблюдения ассамблеи за выборами в Раду.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий выступил против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

Кроме того, МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России.