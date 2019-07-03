Через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі

У той час, як 200 тис. осіб залишилися без електроенергії через негоду в Кривому Розі (Дніпропетровська область), 3 людини загинули в ніч на 3 липня через негоду.

Про це Українським Новинам повідомив представник Управління Національної поліції в Кривому Розі.

Повідомляється, що тіла загиблих знайдено в Саксаганському і Долгінцевському районах.

Попередньо встановлено, що одного із загиблих вдарило струмом внаслідок обриву контактної електромережі.

Ще близько 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Вітром і градом було пошкоджено покрівлі 50 багатоповерхових будинків і 30 навчальних закладів.

Роботу тролейбусів і трамваїв було припинено.

У місті створено штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє місцеве видання ""Первый Криворожский"", також під час бурі в Кривому Розі з будівлі міського відділу поліції зірвало шифер.

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