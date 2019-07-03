Через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі

У той час, як 200 тис. осіб залишилися без електроенергії через негоду в Кривому Розі (Дніпропетровська область), 3 людини загинули в ніч на 3 липня через негоду.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Управління Національної поліції в Кривому Розі.\r\nПовідомляється, що тіла загиблих знайдено в Саксаганському і Долгінцевському районах.\r\nПопередньо встановлено, що одного із загиблих вдарило струмом внаслідок обриву контактної електромережі.\r\nЩе близько 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.\r\nВітром і градом було пошкоджено покрівлі 50 багатоповерхових будинків і 30 навчальних закладів.\r\nРоботу тролейбусів і трамваїв було припинено.\r\nУ місті створено штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.\r\nЯк повідомляє місцеве видання ""Первый Криворожский"", також під час бурі в Кривому Розі з будівлі міського відділу поліції зірвало шифер.\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька. Крім того, рятувальники попереджали про складну погоду у вівторок: очікуються дощі, град і шторм до 30 м\/с.\r\nТакож від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики.