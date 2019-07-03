В список "Слуги народа" возможно попал россиянин, - Разумков

Партия "Слуга народа" проверяет возможное российское гражданство кандидата в депутаты Верховной Рады по своему списку Михаила Соколова.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель партии Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодня он действительно есть в списке "Слуги народа". Есть информация о том, что он является гражданином России, там не все однозначно, эту информацию мы сейчас проверяем. Окончательное решение будет принято на съезде партии", - сказал он.

При этом Разумков не смог однозначно ответить, будет ли Соколов исключен из списка, если информация о российском гражданстве подтвердится.

Соколов баллотируется по списку партии под №99.

Информацию о его российском гражданстве ранее обнародовали блогеры.

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки. СМИ писали, что у кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство.

Также "Слуга народа" обязала своих кандидатов ходить в Раду, голосовать как скажут и сложить мандат за нарушения.

Тем временем партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко.