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03 июля 2019, среда, 16:35 113
Силовые структуры 2019-07-03T16:36:02+03:00
Українські Новини
ГПУ предоставила доказательства, что Клюев 5 лет жил в России

ГПУ предоставила доказательства, что Клюев 5 лет жил в России

Андрей Клюев
Андрей Клюев

Генеральная прокуратура передала Центральной избирательной комиссии дополнительные доказательства отсутствия в Украине бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты.

Об этом говорится в сообщении управления спецрасследований Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что 21 июня Генпрокуратура в ответ на запрос члена ЦИКа направила комиссии информацию об уголовных производствах против Клюева.

ЦИК также был проинформирован о ходе розыска подозреваемого и об имеющихся доказательствах постоянного проживания экс-главы АП в период с 2014 по 2019 год на территории России.

Вопреки объективным данным следствия, 2 июля ЦИКом было принято решение о регистрации Клюева кандидатом в депутаты.

В связи с этим, в среду, 3 июля, управлением специальных расследований в ЦИК была направлена дополнительная расширенная информация по указанным вопросам и предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории РФ, а также отсутствие сведений о таком проживании на территории Украины.

Также выражена готовность предоставить при необходимости разъяснения или любую другую информацию досудебного расследования, которую потребует ЦИК.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля около 500 человек митинговали на Майдане Незалежности в Киеве против регистрации кандидатами в депутаты Рады Шария и Клюева.

Ранее апелляционный суд отменил расследование против Клюева

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