Через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків

200 тис. людей залишилися без електроенергії через негоду в Кривому Розі в ніч на 3 липня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба міськради.

Повідомляється, що вітром і градом були пошкоджені покрівлі 50 багатоповерхових будинків та 30 навчальних закладів.

Станом на 10:00 3 липня без електроенергії залишаються близько 33 тис. абонентів.

Робота тролейбусів і трамваїв припинена.

У місті створено штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Негода в Кривому Розі. Фото: Facebook група "Ж. м. Сокіл, м. Дніпро"

Як повідомляли Українські Новини, 95 населених пунктів відключено від енергопостачання через погіршення погодних умов в Дніпропетровській області.

Раніше ДСНС попередила про погіршенні погоди на вівторок, 2 липня.

Синоптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на весь тиждень. Українські Новини також розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.