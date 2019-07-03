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03 липня 2019, середа, 13:00 19
Події 2019-07-03T14:45:03+03:00
Українські Новини
Через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків

Через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків

Негода в Кривому Розі. Фото: Facebook Віталій Литвиненко
Негода в Кривому Розі. Фото: Facebook Віталій Литвиненко

200 тис. людей залишилися без електроенергії через негоду в Кривому Розі в ніч на 3 липня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба міськради.

Повідомляється, що вітром і градом були пошкоджені покрівлі 50 багатоповерхових будинків та 30 навчальних закладів.

Станом на 10:00 3 липня без електроенергії залишаються близько 33 тис. абонентів.

Робота тролейбусів і трамваїв припинена.

У місті створено штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Негода в Кривому Розі. Фото: Facebook група Негода в Кривому Розі. Фото: Facebook група "Ж. м. Сокіл, м. Дніпро"

Як повідомляли Українські Новини, 95 населених пунктів відключено від енергопостачання через погіршення погодних умов в Дніпропетровській області.

Раніше ДСНС попередила про погіршенні погоди на вівторок, 2 липня.

Синоптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на весь тиждень. Українські Новини також розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

 

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