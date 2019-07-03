Через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків

200 тис. людей залишилися без електроенергії через негоду в Кривому Розі в ніч на 3 липня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба міськради.\r\nПовідомляється, що вітром і градом були пошкоджені покрівлі 50 багатоповерхових будинків та 30 навчальних закладів.\r\nСтаном на 10:00 3 липня без електроенергії залишаються близько 33 тис. абонентів.\r\nРобота тролейбусів і трамваїв припинена.\r\nУ місті створено штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.\r\nНегода в Кривому Розі. Фото: Facebook група "Ж. м. Сокіл, м. Дніпро" \r\nЯк повідомляли Українські Новини, 95 населених пунктів відключено від енергопостачання через погіршення погодних умов в Дніпропетровській області.\r\nРаніше ДСНС попередила про погіршенні погоди на вівторок, 2 липня.\r\nСиноптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на весь тиждень. Українські Новини також розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.\r\n