Російський рубль здешевшав в обмінниках Києва в середу

У середу, 3 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на вівторок, 2 липня, впав на 3 копійки і ставить 3,66 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу впав на 2 копійки і ставноить 4,25 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси російського рубля в обмінниках 3 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,66\r\n\r\n\r\n4,25\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.\r\nУ вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.\r\nТим часом, у середу готівковий долар впав, а євро в обмінниках підскочив.