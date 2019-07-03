Російський рубль здешевшав в обмінниках Києва в середу

У середу, 3 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на вівторок, 2 липня, впав на 3 копійки і ставить 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу впав на 2 копійки і ставноить 4,25 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси російського рубля в обмінниках 3 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,66 4,25 Максимальний 4,10 5,00 Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, у середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.

У вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.

Тим часом, у середу готівковий долар впав, а євро в обмінниках підскочив.