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03 липня 2019, середа, 10:50 10
Фінанси 2019-07-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
Російський рубль здешевшав в обмінниках Києва в середу

Російський рубль здешевшав в обмінниках Києва в середу

У середу, 3 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на вівторок, 2 липня, впав на 3 копійки і ставить 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу впав на 2 копійки і ставноить 4,25 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси російського рубля в обмінниках 3 липня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,66

4,25

Максимальний

4,10

5,00

Мінімальний

2,50

4,09

Як повідомляли Українські Новини, у середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.

У вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.

Тим часом, у середу готівковий долар впав, а євро в обмінниках підскочив.

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