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03 липня 2019, середа, 10:37 7
Події 2019-07-03T14:15:04+03:00
Українські Новини
Від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики

Від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики

У 13 областях України залишаються знеструмленими 525 населених пунктів. Відключення електроенергії викликало нещодавнє погіршення погоди - сильний вітер, дощ, град. Про це в середу, 3 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

"станом на 7:00 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, а саме: Дніпропетровська - 163, Чернігівська - 110, Вінницька - 57, Миколаївська - 41, Чернівецька - 38, Кіровоградська - 35, Донецька - 26, Луганська - 14 Запорізька - 12 Житомирська - 11, Сумська - 9, Черкаська - 6, Київська – 3", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Чернівецькій області 2 липня в результаті падіння дерев постраждало дві людини. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів частково пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та шість об'єктів соціальної сфери.

вітер повалив дерева в семи населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів Вінницької області. Частково пошкоджені дахи житлових будинків (кількість уточнюється) і дев'ять об'єктів соціальної сфери. Жертв та постраждалих немає.

У місті Дніпро в результаті пошкодження газопроводів припинено газопостачання у селах Новопилля (2,2 тис. абонентів), Жовте (86 абонентів) та у Кривому Розі (19 абонентів). У Кривому Розі також частково пошкоджені дахи 36 житлових будинків та будинку культури.

Нагадаємо, раніше Держнс попередила про погіршення погоди на вівторок, 2 липня. Рятувальники також попередили про складну погоду на вівторок: очікуються дощі, град і шторм до 30 м/с.Синоптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на весь тиждень. Українські Новини розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

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