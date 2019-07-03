Готівковий долар впав, а євро підскочив в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 2 липня на 0,14 коп. до 26,2847 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,00 коп. до 25,9765 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,90 коп. до 29,2729 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,19 коп. до 29,7541 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,9765 26,2847 29,2729 29,7541 3,66 4,25 Максимальний 26,0800 26,7000 29,5000 30,0000 4,08 5,00 Мінімальний 25,5000 26,1300 29,0000 29,5500 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, у середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.

У вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.

Тим часом, гривня на міжбанку після різкого падіння зміцнилася.