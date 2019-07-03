Готівковий долар впав, а євро підскочив в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 2 липня на 0,14 коп. до 26,2847 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 1,00 коп. до 25,9765 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,90 коп. до 29,2729 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 4,19 коп. до 29,7541 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,9765\r\n26,2847\r\n29,2729\r\n29,7541\r\n3,66\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,0800\r\n26,7000\r\n29,5000\r\n30,0000\r\n4,08\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,5000\r\n26,1300\r\n29,0000\r\n29,5500\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.\r\nУ вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.\r\nТим часом, гривня на міжбанку після різкого падіння зміцнилася.