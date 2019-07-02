Гривна на межбанке после резкого падения укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,18 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,18-26,22 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,17-26,20 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,17-26,19 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,5% с 27,72 UAH\/USD до 26,18 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет.\r\nТем временем, во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.