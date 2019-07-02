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02 июля 2019, вторник, 18:50 43
Экономика 2019-07-02T18:50:29+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после резкого падения укрепилась

Гривна на межбанке после резкого падения укрепилась

Гривна, деньги
Гривна, деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,18 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,18-26,22 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,17-26,20 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,17-26,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,5% с 27,72 UAH/USD до 26,18 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет.

Тем временем, во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны. 

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