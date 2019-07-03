ТКГ не удалось договорится о перемирии на Донбассе и освобождении пленных

Трехсторонняя контактная группа (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на заседании во вторник не достигла прогресса о перемирии на Донбассе на время уборки урожая и об освобождении удерживаемых лиц.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передают Українськi Новини.\r\n"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается", - написала она.\r\nКроме того, решено в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, график должна согласовать СММ ОБСЕ.\r\n"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной", - добавила Олифер.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".\r\nКучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.\r\nКучма намерен инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.\r\nРанее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.