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03 июля 2019, среда, 08:06 1563
Силовые структуры 2019-07-03T08:08:00+03:00
Українські Новини
ТКГ не удалось договорится о перемирии на Донбассе и освобождении пленных

ТКГ не удалось договорится о перемирии на Донбассе и освобождении пленных

ТКГ не договорилась о
ТКГ не договорилась о "хлебном перемирии". Фото: @BelarusMID

Трехсторонняя контактная группа (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на заседании во вторник не достигла прогресса о перемирии на Донбассе на время уборки урожая и об освобождении удерживаемых лиц.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передают Українськi Новини.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается", - написала она.

Кроме того, решено в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, график должна согласовать СММ ОБСЕ.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной", - добавила Олифер.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Кучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.

Кучма намерен инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.

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